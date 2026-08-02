EEUU considera ahora a Cuba como una amenaza y la dejará caer en su propia asfixia económica

Análisis de Alberto García Marrder

Para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras

Para Estados Unidos, Cuba es ahora –además de un régimen comunista represor- también una amenaza por los posibles drones iraníes de largo alcance que tiene.

El presidente Donald Trump dijo que su país va averiguar si Cuba tiene esos drones, “y nos encargaremos de eso”, en una alusión a una posible incursión militar norteamericana.

El aludido dron iraní es el Shahed-136, de bajo coste, de largo alcance y capaz de llevar más de 40 kilos de explosivos. Capaz, por lo tanto, de llegar a Florida y que usan actualmente los rusos en Ucrania.

En La Habana, en una reciente conmemoración de la revolución cubana -ya casi de 70 años- se notó la ausencia del hermano menor de Fidel Castro, Raúl Castro de 95 años, ex ministro de Defensa y actual líder de Cuba.

Y hay, posiblemente, una razón. Desde hace unos meses que fue imputado por un tribunal en Miami por el derribo de dos avionetas Cessna en 1996 que volaban sobre Cuba, aparece menos en público.

Tres tripulantes de la organización “Hermanos al Rescate” murieron en el incidente. Estos ayudaban, desde el aire, a localizar y ayudar, a “balseros” cubanos que huían de la isla hacia Florida.

Es posible que Raúl Castro, que anda siempre protegido por su nieto y guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, tema algo. Enemigos le sobran.

Este nieto, quien tiene un alto protagonismo político, ha mantenido en México conversaciones con una delegación norteamericana sobre el futuro de Cuba.

Por una razón u otra, es conocido como el “cangrejo”.

Deberá tener, pienso, muchos tentáculos.

En la isla, existe un caos total. Con apagones eléctricos diarios por falta de combustible, falta de alimentos y medicinas. Pero no falta la represión interna y las repetidas acusaciones de que estos problemas se deben al bloqueo “inhumano y cruel” de Estados Unidos. Lo que no es verdad del todo.

Según la publicación “Independent” de Londres, el Pentágono tiene listo los planes para una incursión militar- no una invasión-, en caso Trump de la orden de hacerla.

.Una emblemática imagen del «Che» en la Habana Vieja,

Trump se jacta ante periodistas que puede hacer lo que quiera en Cuba: “Para eso soy presidente”.

David Alendete, corresponsal en Washington del diario madrileño ABC, escribe que Trump estrecha el cerco sobre Cuba con sanciones, bloqueo y amenaza militar

“Donald Trump ha situado a Cuba en el centro de su estrategia de presión máxima al continente americano” agrega el corresponsal, quien también dice que una vez terminando el enfoque sobre Venezuela e Irán, la isla será su objetivo y sobre todo investigar si tiene drones iraníes. Y si los tiene, “ya nos encargaremos de eso”.

Las sanciones para las empresas extranjeras de que no podrán usar el sistema financiero de Estados Unidos es posible que haya sido uno de los motivos para que el Grupo hotelero español Meliá haya decidido dejar de operar once hoteles que tenía en la isla. Hoteles casi vacíos por el alarmante descenso de turismo.

Las sanciones van afectar también al Ministerio cubano de Turismo, encargado de captar dólares a través de las remesas que envían los exiliados cubanos de Miami a sus familiares.

En teoría, el cambio de dólares a pesos cubanos (que nadie quiere) tiene que hacerse por medio de GAESA, que controla el 70 por ciento de la economía del país y que es manejada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuyo líder es Raúl Castro.

Los que envían remesas, cuando pueden, tratan de evitar a GAESA, por el cambio desfavorable.