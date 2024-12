EE.UU: Trump busca un vicepresidente con lealtad absoluta y que no le lleve la contraria

En un Mano a mano periodístico

Por Jacobo Golstein (JG) y Alberto Garcia Marrder (AGM),

Para Proceso Digital, La Tribuna El País y Contexto en Honduras

AGM: Colega Jacobo. Toma nota, Donald Trump, no es aún el candidato oficial republicano para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos y ya está

buscando vicepresidente, él o ella. Y le sobran candidatos para una labor que requiere mucho de “masoquismo.” Y lo digo porque aguantar a un tipo como Trump de

egocéntrico, manipulador y soez, no es fácil. Y si no, que se lo pregunten al último, Mike Pence (2017-2021), que habla ahora pestes del expresidente.



JG: Alberto, el 5 de noviembre para las elecciones, en los Estados Unidos, él o ella, lo está, ya está; y le sobran candidatos para una labor que, no es fácil. Es costumbre en Estados Unidos que el vicepresidente que escoja el presidente, no brille más que el mandatario, en pocas palabras, el mandatario no quiere que le roben el espectáculo que él dirige. Casi todos los vicepresidentes de este siglo nunca actuaron por encima de su presidente. Más bien, se les utilizaba para labores sociales, para ir a funerales de funcionarios de otros países, o cubrir eventos que le quitaban tiempo al presidente, pero que era necesario que alguien llegara desde la Casa Blanca. No sabemos quién será el personaje que seleccione el expresidente Trump, pero que se vaya preparando, como tú bien apuntas, que su puesto será, relegado a un puesto secundario. Un vicepresidente, preside el Senado, para cuando hay en partes, o cuando el presidente de en el Congreso, el informe del estado anual a la nación. También, ellos presiden visitas de presidentes de otros países, que vienen a la Casa Blanca, y después hablan ante ambas cámaras del Congreso, y eso lo preside el vicepresidente de la nación, como presidente del Senado.



AGM: En una reciente reunión con donantes a su campaña electoral, Trump exageró diciendo que le sobraban candidatos a la vicepresidencia, “incluso hasta a cortarse una mano para ir conmigo a las elecciones. Y el expresidente busca a una persona que no le haga sombra, que no sobresalga y que no le lleve la contraria y que, si él dice que dos más dos es cinco, que no le contradiga.



JG: Donald Trump tiene fama de exagerar continuamente, y ha logrado que nadie le eche en cara eso. Así que, sea quien sea, el “vicepresidente” debe cuidar cualquier comentario que haga que le moleste al gobernante de la nación. Entre los muchos aspirantes, tenemos una serie de senadores, un grupo masculino o femenino de miembros de la Cámara de Representantes, un gobernador, una ex gobernadora, y un empresario.

Pero el hecho de que yo diga esto, bien puede Trump salirnos con alguien que no veíamos venir, y que se salió con la suya. Un caso parecido fue George Bush padre, cuya planilla presidencial escogió como su segundo a Dan Quayle, notemos, que, con él a su lado, ganó. Otra sorpresa fue cuando John McCain, escogió a la gobernadora de Alaska, Sara Palin, que muchos están convencidos que eso fue lo que le costó a McCain su presidencia.



AGM: Y si, sobran esos futuros “masoquistas” y entre ellos destacan los senadores Marco Rubio de Florida, Timo Scott, de raza negra de Carolina del Sur y James Vance, de Ohio. Entre las mujeres, Elise Stefanic de Nueva York y Kristi Noem, gobernadora de Dakota del

Sur y que reconoce haber matado a su perro “Cricket” porque olía mal y no obedecía. Creo que el senador Rubio tiene buenas posibilidades de ser candidato a la vicepresidencia, ya que, al ser cubanoamericano de Florida, podría traerle el decisivo voto hispano para la

candidatura republicana. Rubio ya ha olvidado los insultos de Trump cuándo ambos eran candidatos a las elecciones del 2016, lo desprestigiaba como un “Little Marco”

Marco Rubio ‘ El senador cubano-americano de Florida …. uno de los favoritos

JG: Hay bastante gente que cree que, sí Trump se inclina por el senador cubanoamericano de Florida, Marco Rubio, le puede traer consigo el voto hispano, que antes se inclinaba por los candidatos demócratas. También, hay dos aspirantes afroamericanos, que le pueden ser

útiles a Trump como miembro de su planilla presidencial.



AGM: Todo parece indicar que Trump se va a enfrentar en las elecciones presidenciales de noviembre contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden, al que le lleva una ligera ventaja en los sondeos de popularidad.

¿Qué piensas de eso Jacobo?



JG: Joe Biden tiene una tarea difícil. Pues muchísima pero muchísima gente sigue creyendo que él está demasiado viejo para salir reelecto, o que le pudiera dar un derrame cerebral o que cualquier cosa lo imposibilitara para ejercer el cargo. Y, le tienen temor que, si él fallece, o se tiene que retirar por una gravedad de salud, entonces llegaría a la presidencia, la vicepresidenta Kamala Harris, que por lo más que ella ha tratado, no logra conquistar los votos que necesita Biden, puesto que piensan que ella no está preparada para gobernar.

Pero, yo pienso que ella es mucho más capaz que el crédito que le están negando. Recordemos que ella tuvo una buena carrera política en California, donde llegó a

ser la secretaria de Justicia del estado más poblado de la unión americana, y el que tiene más votos electorales y luego, llegó al cargo como senadora de California. Ella

buscó la nominación presidencial en 2020. En el debate en el que participaron varios senadores y congresistas no le fue muy bien. El hecho que le haya ido mal en un

debate no significa que no sea una persona capaz que no ha tenido historial político. No es ninguna tonta que sale electa como senadora y previamente como secretaria de Justicia de California. Les caiga bien ella o no, queremos señalar que teniendo a Biden a su lado en esos inicios presidenciales, ella ganó la vicepresidencia. Yo no soy ni republicano, ni demócrata, y cuando voto, es por la persona, no por el Partido.



AGM: A Trump le ha ido muy mal en el reciente juicio en Nueva York, por un supuesto fraude contable de su campaña electoral para encubrir el soborno de $130,000.00 dólares pagados por un intermediario (Michael Cohen) a la actriz porno “Stormy” Daniels que alega haber tenido sexo con Trump, cosa que él niega. A Trump, que ha seguido el juicio día a día y a poca distancia de la testigo, se habrá sentido humillado de las confesiones íntimas de Daniels, pero para muchos de sus fieles, es una víctima de una cacería de brujas.

El presidente Joe Biden. repetirá como vicepresidenta a Kamala Harris. Foto Getty Images-BBC)



JG: Esta ha sido la campaña presidencial más rara que yo he visto en mi vida, y por supuesto, en mis 58 años de periodismo. Llevo 52 años en este país, y recuerdo cuando joven, me di cuenta de la previa gran sorpresa presidencial que fue cuando el señor Harry Truman, en 1948, venció al favorito de gran parte del país, y gobernador de Nueva York, Thomas Dewey. Hasta los periódicos creían que no había necesidad de cubrir a Truman en su campaña reelectoral, y poner sus mejores cañones periodísticos a Dewey. Inclusive el diario más importante de Chicago, en ese tiempo, llamado el Chicago Daily Tribune se adelantó, y sacó en primera plana “DEWEY GANA” al día siguiente de la votación. Lo

grande de todo fue cuando apareció la foto de Truman en la portada del Chicago Daily Tribune, mostrando el periódico muerto de la risa. Ó sea, que por bien que le esté yendo a Trump en las encuestas, la verdadera encuesta será la del 5 de noviembre, cuando acuda a las urnas.



JG: Hay cuatro juicios, uno de los cuales está situado en Manhattan, Nueva York. Hay cuatro estados de la unión americana, que han buscado llevar a juicio a Donald Trump, que enfrenta 92 cargos federales y estatales, tres de esos juicios han sido postergados, hasta después de las elecciones presidenciales. Los múltiples abogados de Trump y una Corte Suprema de Justicia sumisa han logrado que sí se van a llevar a cabo esos juicios, se celebren después del 5 de noviembre.



Trump tendrá que esperar hasta el 20 de enero del 2025, si gana, cuando sea juramentado como presidente. Y, si se ha encontrado culpable de cualesquiera sean los cargos en su contra, él puede decretarse, usando el poder constitucional de perdonar totalmente a una

persona. Trump ya ha prometido perdonar a todos los que tengan cargos por la invasión del Congreso del 6 de enero del 2021. Y, perdonar a varios de sus seguidores que han ido a llegar a la cárcel por violar la ley que se llevó a cabo cuando ellos defendían al presidente a como diera lugar.



Nunca un presidente se ha perdonado a sí mismo, individualmente, pero, Donald Trump, puede hacer cualquier cosa. El juicio de Nueva York, tiene que ver con una estrella porno, que, según ella, tuvo relaciones sexuales antes de que Trump fuese presidente. Y también, una bella mujer, que fue la campeona de la mejor portada del año de la revista Playboy, donde aparecen las chicas en trajes de baño. Los abogados defensores, han tratado de desacreditar al hombre que Donald Trump le asignó que le tapara la boca a las dos

que alegaban haber tenido relaciones sexuales con el señor Trump, porque en aquel entonces, el no ejercía un cargo público.



El peligro que Trump corría era contra las mujeres acusadoras, ya que esta información de ambas féminas se hiciera pública unas semanas antes de la elección presidencial, y que Hillary Clinton lo derrotaría en los comicios presidenciales, si esas dos mujeres acusadoras

de Trump podrían hacer público algo que podía quitarle votos al señor Trump. Ahora, los cargos contra él tienen que ver con los pagos de los $130,000.00, y el de $150,000.00 que según su abogado privado Michael Cohen, quien fue su encargado de bloquear o pagar lo

menos posible, por cuentas que debía Trump, o para cubrir cualquier delito o cualquier acto que llevara a cabo Donald Trump. El, bajo juramento ante la justicia, ha divulgado cómo se han hecho los pagos a las dos mujeres, Stormy Daniels y Karen McDougal. Daniels se

presentó en el tribunal y dio testimonio un par de días, mientras que, McDougal, nunca la llamaron al juicio.



Veremos qué deciden los doce miembros del Jurado, con que uno no esté de acuerdo que Trump era culpable, se acaba todo, y queda nulo, el juicio, o sea, que Trump sale

adelante.