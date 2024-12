Eduardo Maldonado dice que todavía no decide si acepta precandidatura presidencial

Tegucigalpa – El periodista y dueño del medio televisivo Hable como Habla (HCH), Eduardo Maldonado dijo este viernes que aún no decide si acepta una precandidatura presidencial en el Partido Liberal.

– Cuestionó que ninguno de los titulares de los poderes del Estado se haya hecho presente a la entrega del premio Álvaro Contreras al periodista Jesús Vélez Banegas.

– Los jóvenes sólo han visto gobernar al Partido Nacional y ahora a Libre, sólo falta que lo haga el Partido Liberal, expresó Maldonado.

Aceptó que no tiene una estructura conformada para buscar el poder de la nación, aunque sí reconoció que alcaldes, diputados y dirigentes políticos le han propuesto que busque la Presidencia de Honduras.

Narró que a sus 63 años lamenta no poder decir si tiene claro si aceptará la propuesta para competir como candidato del Partido Liberal en las próximas elecciones.

“Yo no he tomado ninguna determinación por ahora de buscar una nominación o una candidatura dentro del Partido Liberal de Honduras, lo que he recibido son propuestas serias y formales de alcaldes, diputados y empresarios porque creen que soy ya el candidato, pero no he tomado una decisión al respecto”, manifestó.

Sin embargo, dejó claro no tener temor o miedo para aceptar la nominación. Reconoció que la convocatoria a elecciones primarias es hasta septiembre y falta tiempo para ello.

Maldonado dijo que alguien se debe sentir cómodo para buscar la Presidencial del país y en estos momentos él no siento eso.

Dijo que es urgente que en Honduras termine el odio, el rencor y la confrontación, por lo que la campaña del político que aspire a la Presidencia debe estar basada en unir al pueblo.

“Pedimos que se acabe la persecución política, la maldad, el odio y el rencor, y que todo sea hermandad”, externó para luego cuestionar que las máximas autoridades de los poderes del Estado no hayan acompañado la entrega del premio Álvaro Contreras. JS