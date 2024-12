Eduardo Facussé llama al gobierno a corregir el rumbo y recuperar la confianza en la economía hondureña

Tegucigalpa – El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facussé, expresó su preocupación ante la situación actual del país, instando a la presidenta Xiomara Castro a tomar decisiones que podrían marcar un giro en la historia de Honduras.

«Doña Xiomara tiene la oportunidad de corregir el camino para traer conciliación a la familia hondureña y generar confianza», manifestó Facussé, refiriéndose a la necesidad de separar a funcionarios implicados en casos de corrupción y narcotráfico y restituir el Tratado de Extradición con Estados Unidos.

Según el empresario, los recientes escándalos que han salido a la luz han impactado de manera negativa la credibilidad en la inversión extranjera, que ya venía deteriorada lo que, a su vez, afecta de forma directa la economía del país. «Lo que ha sucedido resta credibilidad en la inversión, y todo esto indudablemente nos afecta en la economía», señaló.

Facussé también mencionó la persistencia de la corrupción en el país como un factor que afecta la relación con organismos internacionales como la Cuenta del Milenio y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, se mostró optimista respecto a un posible entendimiento entre el gobierno y el FMI, afirmando que «guardamos la esperanza de que el gobierno pueda llegar a un acuerdo porque necesitamos esos fondos».

El empresario destacó que la producción en el país no es suficiente para garantizar la estabilidad monetaria, y subrayó la urgencia de un cambio en el modelo económico. «Nos hemos enfocado en los bienes de consumo, y eso no puede seguir, no es sostenible», concluyó, haciendo un llamado a promover más la producción y replantear las prioridades económicas del país. LB