Edmundo Orellana pide no votar por diputados que aprobaron ascensos militares y policiales

Tegucigalpa – El exministro de Transparencia y exfiscal de la República, Edmundo Orellana, pidió este lunes a la población no favorecer con el sufragio a los diputados que votaron a favor de los ascensos policiales y militares aprobados en la Cámara Legislativa.

Aseguró que el problema está en la irresponsabilidad de los diputados en aprobar ascensos sin investigarlos, por lo que la población no le debe de renovar el voto a estos diputados que han respaldado en este tema y otros que han venido hacerle un grave daño al país.

“Ojalá y los nuevos que vengan hagan algo por Honduras, y no estos que solo han demostrado que no quieren a Honduras, esos solo se quieren ellos”, arguyó.

Orellana indicó que hay mucho policía involucrado en casos de corrupción y recordó que todavía no está depurada y con gente así no se puede enfrentar al crimen organizado, se necesita una vuelta de calcetín con funcionarios, policías y militares diferentes, pero es imposible no se puede lograr.

“El problema es que los hondureños somos como niños que no pueden resolver sus problemas como debe de ser lo correcto, necesitamos que alguien nos auxilie al caminar, hemos demostrado a lo largo de la historia, que hemos sido incapaces, por ejemplo el de fortalecer nuestra democracia”, arguyó.

En el sistema de justicia dijo que es evidente que cada vez ha venido degradando, cuando el Poder Judicial era menos intervenido por la sociedad civil y los controles, los jueces de antes eran más apegados a la ley, pero hemos visto CSJ que han sido un desastre.

“Hay una acusación criminal contra la Sala de lo Constitucional del gobierno anterior por prevaricato de un caso de amparo que nombraron un juez ejecutor para embargar bienes de la UNAH y sustraer los recursos que aún no se saben dónde están”, recriminó.

Añadió que una CSJ que en su momento exoneró prácticamente a todos los corruptos del país en su momento, con un Congreso Nacional que aprobó un pacto de impunidad, un Ministerio Público que no funcionó frente a los capos de la droga, ante la corrupción.

Sostuvo que fue hasta que entró en Honduras la MACCIH que se empezó a investigar casos de corrupción y se empezó a ver los rostros de los corruptos.

“Todavía se necesita del exterior para que venga a apoyar a trabajar con nosotros antes de nombrar a un funcionario que no corresponda a un partido político y eso si es difícil”, argumentó.

Aseguró que Honduras cuenta con gente buena, pero que la clase política no los va a elegir.

La falta de seguridad es otro de los problemas que presenta Honduras, apuntó. IR