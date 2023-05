Edmundo Orellana, ha perdido la objetividad, es absurdo que se haya excluido al Cohep, reprocha Gustavo Solorzano

Tegucigalpa – Es intolerable lo que ha pasado y lamentamos muchísimo la actitud del doctor Edmundo Orellana, a quien siempre hemos guardado muchísimo respeto, “pero parece que ha perdido la objetividad”, dijo el asesor legal del Cohep Gustavo Solorzano.

– Edmundo Orellana se ha dejado consumir por el cargo que ostenta y defiendo intereses particulares, reprochó Solorzano.

Las declaraciones de Solorzano se registran, tras conocerse que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), fue excluida del proceso de elección de la Junta Proponente para la selección del Fiscal General y Adjunto.

El representante del Cohep, agregó que parece que el doctor Orellana, se ha dejado consumir por el cargo que ostenta y más que defender los intereses de la sociedad defiendo intereses particulares de la gente que le quiere hacer daño a la empresa privada.

Dijo no encontrar ninguna justificación, para hacer una exclusión ya que es evidente que el Cohep ha defendido derechos políticos, y forma parte de distintas organizaciones como la Red de Equidad Democrática, que es defensa del estado de derecho, también ha denunciado la corrupción y violación a derechos humanos y derechos ambientales y participó en la Junta Nominadora.

“Hoy salir con eso diciendo que no podemos participar porque no somos una organización que representa los derechos humanos, me parece un argumento absurdo, es una burla lo que se está haciendo, es un ataque más a la empresa privada de parte del doctor Orellana”, remarcó.

Finalmente, lamentó que no se ha reconocido la trayectoria que tiene el Cohep en las distintas etapas de la vida democrática de Honduras. LB