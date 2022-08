Dos universidades anuncian que se abstienen a participar a elegir representante de la academia en la Nominadora

Tegucigalpa – La Universidad de San Pedro Sula (USAP) y la Universidad José Cecilio del Valle, anunciaron este lunes mediante comunicado que no participará en el proceso para elegir al representante de la academia en la Junta Nominadora para la selección de los postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En su escrito, la USAP justificó que su retiro del proceso es por una campaña de desprestigio contra la persona designada para que les represente en la selección del delegado en la Junta Nominadora –María Elena Ulloa de Pineda-, quien la directora de la Faculta de Derecho de centro de educación superior.

En ese sentido indica que el proceso que eligió a la abogada Ulloa se realizó de manera transparente y por ende no puede ser objeto de descrédito por ejercer dentro de la legalidad su profesión, porque los abogados tienen derecho a defender los intereses de sus clientes, sin que sean juzgados y desacreditados por prestar sus servicios.

“En este momento es evidente que el proceso se ha contaminado con temas ajenos al espíritu que dio su candidatura por lo que consideramos que nuestra participación no es conveniente y para evitar confrontaciones que no abonan a los más altos intereses de la sociedad en su esfuerzo por consolidar la democracia y hemos recomendado que ella, no participe en la asamblea”, externó.

La Universidad José Cecilio del Valle, informó que las autoridades académicas y administrativas de nuestra casa de estudios, han apoyado desde un inicio el proceso de selección de la nueva CSJ que, de acuerdo a la Constitución, debe integrarse a más tardar el 25 de enero de 2023. En ese sentido, se han llevado a cabo foros, conversatorios y otros eventos con el fin de orientar a la comunidad estudiantil y docente, sobre la importancia que reviste dicho proceso.

Las autoridades de los distintos claustros de profesores de las universidades privadas eligieron María Elena Ulloa y Odir Fernández como titular y suplente, para integrar una planilla única para representarles en el Claustro de Profesores de Derecho convocado para el 29 de agosto por el Rector Francisco Herrera, en su condición de Presidente del Consejo de Educación Superior.

La Universidad José Cecilio del Valle deja constancia de que en la reunión, -indica el escrito-, se abstuvo de votar por la candidata electa como titular de esa planilla y que mantiene su decisión, debido principalmente, a que en declaraciones públicas previas, la profesional del derecho ha mantenido posturas que lesionan la soberanía del país y atentan contra la Constitución.

Asimismo añade que esas posturas están en contra de sus políticas institucionales, razón por la cual, ha decidido no acompañar su postulación en el Claustro de Profesores convocada para el día de mañana. No obstante, no interferirá en la libertad de sus profesores de la carrera de derecho para que, si así lo desean, se hagan presentes el día de mañana a la reunión de claustro convocada por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Cabe recordar que ya están definidos los representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), sociedad civil, Colegio de Abogados de Honduras (CAH), empresa privada y obreros. Restan por nominarse los actores de las universidades y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Junta Nominadora está integrada por: Blanca Izaguirre y Rolando Milla del Conadeh; Martha Durón y Tomas Andino de la sociedad civil; Mario Urquía y Reina Nájera por el CAH; Olban Valladares y Helui Castillo por la iniciativa privada; y María Elena Sabillón Paz y Joel Almendares por los obreros. JP