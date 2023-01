Dos integrantes de la JN se abstuvieron a conocer tachas contra magistrados de la CSJ

Tegucigalpa – La integrante de la Junta Nominadora, Julissa Aguilar, confirmó que ella se ha excluido de conocer las tachas o denuncias presentadas en contra actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aguilar fue consultada por la petición que hizo la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) de que se recuse a miembros de la Junta Nominadora de conocer algunas tachas o denuncias

“En mi caso particular, me he abstenido de la Junta Nominadora de conocer las causas o denuncias que se han presentado contra actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.

Explicó que el motivo de su decisión es que los magistrados de la CSJ son “superiores jerárquicos” debido a que ella se desempeña como magistrada de la Corte de Apelaciones.

No obstante, Aguilar aclaró que ella representa al claustro de profesores de derecho de las universidades ante la Junta Nominadora y no del Poder Judicial.

Considero prudente apartarme de cualquier causa que se conozca contra estos magistrados actuales para garantizar la imparcialidad, recalcó.

Además, reveló que el titular propietario del Poder Judicial, Josué Padilla, también se apartó de conocer tachas o denuncias contra los magistrados de la CSJ por ser “sus jefes directo”.

Julissa Aguilar es la suplente del Claustro de Profesores y su integrante titular es Waldo Rivera.

Mientras que en el caso de los representantes del Poder Judicial, Aguilar confirmó que quien conoce los casos es la integrante suplente Daysi Rivera. AG