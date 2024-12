Doris Gutiérrez asegura no aspirará a la presidencia y crítica candidaturas prematuras

Tegucigalpa – La designada presidencial, Doris Gutiérrez, aseguró que no aspirará a la presidencia de la República y criticó las candidaturas prematuras.

Dijo que de momento ocupa la presidencia del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y trabaja para fortalecer esta fuerza política.

No obstante, que no aspire a la presidencia no quiere decir que se retira de la política, reflexionó.

En ese sentido, adelantó que trabajará para que más mujeres lleguen al poder.

Recordó que ya fue diputada por cinco periodos y ahora se desempeña como designada presidencial.

En ese sentido, dijo sentirse satisfecha con lo que ha logrado en la política, por lo que ya no buscará ningún cargo de elección popular.

Aseguró que ya es una decisión tomada, no participar en ningún cargo de elección popular.

Sin embargo, no significa que se retira de la política ya que en su caso le agrada mucho la capacitación política.

Al respecto, reiteró que trabajará para que más mujeres puedan llegar al poder en el país centroamericano, al igual que sucedió recientemente en México donde una mujer ocupará la silla presidencial por el próximo sexenio.

Sobre las candidaturas prematuras recordó que en Honduras aún no se da el banderillazo oficial de llamado a elecciones y ya hay varios políticos que lanzaron sus candidaturas y se encuentran en campañas permanentes. (RO)