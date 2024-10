Dirigente de Mipymes lamenta que siguen acarreando pérdidas por problemas de energía eléctrica

Tegucigalpa – El dirigente de las micros, pequeñas y medianas empresas, Victorino Carranza, lamentó este sábado que este sector sigue acarreando pérdidas debido a los problemas de las fallas en el sistema eléctrico.

“Estamos desesperados sinceramente aquí en el sureste porque el 62 % de las mipymes estamos ubicados en este sector y aquí nos cortan la energía, dos o tres veces diarias sin previo aviso”, reclamó.

Adicionalmente, afirmó Carranza, “ahora están con una nueva modalidad intermitente que la apagan dos minutos, retornan y eso nos ha afectado grandemente”.

La situación representa una amenaza de cierre de negocios, pues pese a los cortes, las facturas no reflejan esos fallos de energía, «el recibo viene incrementado con 200, 300 lempiras, no tiene lógica, no vemos qué está pasando, porque si usted no tiene servicio de un producto o de un elemento que es para desarrollarse, y le cargan, yo creo que eso debe corregirse de una vez por todas», afirmó al agregar que aunque han reparado subestaciones de energía, los apagones siguen igual.

El dirigente de mipymes dijo que las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) “hablan de la transmisión, de la distribución, pero nunca focalizan a darle solvencia o beneficio para nosotros con los cambios de esos aparatos”. VC