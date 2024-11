Directorio de PSH definirá penalización de Ramírez y Chávez por aceptar cargos en JD

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Joshy Toscano, afirmó este jueves que la decisión de no acompañar a Tomás Ramírez y Osman Chávez de ser parte de la junta directiva del Congreso Nacional “no atiende a que no puedan representarnos, al contrario, ellos tienen todo nuestro respaldo, pero no a través de la Comisión Permanente”, afirmó.

Toscano reiteró que para el PSH la comitiva de 9 diputados oficialistas y pro oficialistas es ilegal y que solo tenían autorización del partido y de la bancada a partir del 25 de enero en sesiones ordinarias.

“Ellos tomaron esa decisión de tal manera que como bancada seguimos unidos, no hay ninguna cuestión personal, pero ellos deben atender el llamado del directorio nacional que va verificar su cargo y va a decidir si lo remiten al tribunal de justicia o en su defecto tienen otra penalización dentro del partido”, detalló.

El parlamentario refirió que el directorio del PSH emitió una orden para la bancada y para toda la militancia en el sentido de desconocer a la Comisión Permanente por ser ilegal, en ese sentido “como bancada nosotros no podemos estar por encima de la autoridad del partido”. VC