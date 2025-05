Directora del CNA crítica conmemoración del 1° de Mayo y la califica como “La hipocresía convertida en espectáculo”

Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, emitió este jueves una carta pública dirigida a la ciudadanía en la que cuestiona la conmemoración del Día Internacional del Trabajador en Honduras, calificándola como “un espectáculo de hipocresía” protagonizado por políticos que, según afirma, han traicionado los intereses de la clase obrera.

Bajo el título “1° de Mayo: La hipocresía convertida en espectáculo”, Castellanos denuncia que los mismos dirigentes que hoy encabezan actos oficiales con discursos sobre dignidad y trabajo, son los que “convierten el sudor del obrero en moneda de cambio” y legislan en favor de sectores empresariales en detrimento de los derechos laborales.

“Los trabajadores de las fábricas al borde de la quiebra y de los campos donde se trabaja a sol y sangre por un salario humillante, verán en un televisor a estos señores de corbata que legislan para las patronales”, señala la misiva, en la que también se acusa a muchos sindicatos de haberse convertido en “apéndices del poder, cómplices disfrazados de revolucionarios”.

En su mensaje, la titular del CNA también expone la precariedad en la que vive gran parte de la población trabajadora: salarios insuficientes, migración forzada, hospitales sin medicinas y condiciones laborales indignas. “¿Qué hay que celebrar?”, se pregunta Castellanos, instando a que el 1° de mayo sea un día de reclamo y no de discursos vacíos.

Critica además lo que describe como un «gran teatro del absurdo», en el que “los mismos que saquean el Estado se visten de rojo y cantan ‘La Internacional’ frente a las cámaras”, mientras el pueblo “sigue picando piedra en la cantera invisible de la explotación”.

La carta finaliza con un llamado a la acción y a la verdadera dignificación del trabajo en el país: “El obrero no necesita discursos. Necesita salarios que le permitan vivir, no sobrevivir. El trabajador hondureño ya no quiere promesas, quiere dignidad”, concluyó. LB