Director y subdirectora de Servicio Civil suspendidos se enfrascan en discusión sobre militancia en Libre

Tegucigalpa – El director de la Dirección General de Servicio Civil Juan Leonardo Bu Toro y la subdirectora, Miroslava Cerpas, suspendidos de sus cargos en las últimas horas, por parte de la presidenta Xiomara Castro, se encuentran enfrascados en una discusión sobre la militancia de ambos en el Partido Libertad y Refundación (Libre), partido en gobierno en Honduras.

“Nunca he sido miembro del Partido Nacional, nunca he tenido vínculo con ese partido político, pero obviamente las personas que me adversan necesitan algún argumento para atacarme”, declaró el funcionario suspendido, a la capitalina Radio América.

De su lado, Miroslava Cerpas acusó que Toro trabajó en la Secretaría de Educación desde el año 2012 y eso es la evidencia de su afiliación al opositor Partido Nacional.

“Me pregunto, quién trabajaba con la dictadura en esos tiempos, quién atendía en el gobierno de Juan Orlando Hernández, una persona de Libre no lo iba a hacer”, manifestó la también funcionaria suspendida.

Ver: Presidenta Castro suspende al director y subdirectora de Servicio Civil

Ambos expusieron que fueron víctimas de violencia, el primero dijo que el esposo de Cerpas lo agredió en su oficina ayer, mientras que Cerpas refirió que en los últimos tres meses sufrió violencia política al desautorizar varias en sus firmas y emitir comunicados sin su consentimiento.

“Servicio Civil es el cerebro de contrataciones del Estado. Se le ordena al secretario de Gobernación y Justicia suspenda al director y subdirector/a hasta segunda orden. No voy a permitir este tipo de desencuentros en mi administración”, fue la orden de la presidenta Xiomara.

Ambos coincidieron en que fue una decisión correcta y que están dispuestos a que se investigue el caso.

No obstante, continúan enfrascados en una discusión sobre militancia política en el partido de gobierno.

Las oficinas de la Dirección General de Servicio Civil fueron invadidas este martes por parte de supuestos militantes de Libre.

El director dijo desconocer la militancia de los manifestantes y Cerpas señaló que ella no los convocó, que ellos llegaron por su cuenta a defender su derecho al trabajo.

“No sabemos en qué momento empezaron a llegar colectivos de todas partes de las instituciones del Estado, pero también de las bases del Partido Libre”, externó Cerpas.

Ambos funcionarios continuarán suspendidos de sus cargos hasta una segunda orden. (RO)