Director de OABI culpa a empleados de zoológico Joya Grande por falta de pago de salarios

Tegucigalpa – El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marcos Zelaya, atribuyó este domingo la problemática de la falta del pago de salario a los empleados del zoológico “Joya Grande”.

El día anterior, empleados del zoológico se tomaron las instalaciones en protesta porque les adeuda dos meses de salario.

“El pago que no se ha hecho es producto de ellos mismos, hemos pedido información porque hay planillas que están infladas, que no se han acreditado o que no laboran en el zoológico”, declaró al noticiero Hoy Mismo.

Justificó que la crisis en el zoológico es un mal que lleva varios años.

Cuando asumimos la administración de Joya Grande sabíamos de la situación en que se encontraba el zoológico Joya Grande y hemos tratado de hacer esfuerzos importantes, aseveró.

El profesional del derecho indicó que ha estado pidiendo información por dos semanas de la planilla de empleados.

Sin embargo, reveló que de los 31 empleados del zoológico, solo 20 le han mandado información para hacer el desembolso.

Zelaya recomendó que tuvo una plática con el alcalde de Santa Cruz de Yojoa para pedirle colaboración en potenciar el zoológico y rescatar a los animales.

Incluso confirmó que le ofrecieron al edil que se encargara de la administración del zoológico, pero que se negó argumentando que la corporación municipal no posee la capacidad para manejarlo.

El director de la OABI señaló que el zoológico solo genera 200 mil lempiras en ingresos mensuales, pero que se erogan más de un millón 200 mil.

Tenemos que sacar de fondos propios cantidades para poder buscar la forma de darle la atención que se merece, puntualizó. AG