Director de centros penales reconoce que “algunas llamadas” aún salen de cárceles

Tegucigalpa – El comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz aceptó este jueves que el 10 % de las llamadas siguen saliendo desde las cárceles hondureñas.

– Sobre las denuncias de falta del vital líquido en los penales del país, negó ese extremo al tiempo que expresó: “Honduras no tiene agua”.

El titular del Instituto Nacional Penitenciario (INP), dijo que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) es responsable para que las comunicaciones no salgan desde los centros carcelarios.

“Como no hacemos cumplir la ley, lo que estamos haciendo nosotros todos los días es luchar contra las organizaciones criminales. Luchar contra el poder del dinero de estos grupos no es fácil, pero todos los días les destruimos sus sistemas de comunicación colocados en las comunidades vecinas, sus antenas para que no puedan tener comunicación”, expresó.

A la consulta si salen las llamadas de las cárceles, respondió: “pueda ser que salga, pero el 90 % de las llamadas nosotros se las hemos cortado y donde me doy cuenta que sale una llamada, allá termina en máxima (cárcel de seguridad) el que la hizo”.

Reveló que hace poco desmantelaron un sistema para que las llamadas salgan de la cárcel de Támara, pero a las 48 horas las volvieron a habilitar.

Sobre las denuncias de falta de suministro de agua en la Penitenciaría Nacional de Támara, desmintió la falta del vital líquido para los privados de libertad, aunque expresó: “Honduras no tiene agua”.

El coronel Muñoz acentuó que “tienen más agua los privados de libertas que el resto de la población porque se les están llenando los tanques todos los días. Tenemos que ser prudentes es esto”. JS