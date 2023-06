Diputados no están facultados para anular leyes, dice diputado Pérez

Tegucigalpa – El artículo 205, numeral 1 de la Constitución de la república indica que las atribuciones que tienen los diputados son crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, pero nos faculta a anular leyes, dijo el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez ante el anuncio del oficialismo de anular el código penal vigente.

La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) Silvia Ayala, aseguró que el Código Penal vigente en el país, será derogado o anulado por el Congreso Nacional.

Además de señalar que la Constitución hondureña no faculta a los diputados para anular leyes, Pérez dijo que Honduras no puede funcionar sin leyes penales, “sin un código penal, sin establecer delitos y penas para las conductas que violan, violentan, quitan los derechos de las personas”.

“¿Cómo es posible que digamos vamos a derogar o vamos a anular un Código Penal, nos vamos a quedar sin un Código Penal entonces en Honduras?” dijo el parlamentario nacionalista.

Si esto pasa, toda conducta va ser permitida, “usted va poder matar a alguien y no va ser delito, usted va poder robar y no va ser delito, usted va poder violar y no va ser delito”, dijo Pérez al agregar que no entiende a su compañera parlamentaria.

Pérez dijo que la diputada Ayala no señala puntos específicos que indique lo malo del código vigente, en el cual trabajaron durante dos años y con el asesoramiento de expertos internacionales en derecho penal, “¿se va botar todo un trabajo de años que costó mucho dinero a Honduras y a la cooperación internacional?”.

“Las leyes no son perfectas, pero se pueden mejorar”, dijo al asegurar que si se suben las penas a los corruptos, su voto será a favor. VC