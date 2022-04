Diputados nacionalistas lamentan extradición del expresidente Hernández, pero él deberá probar su inocencia

Tegucigalpa– Diputados del Partido Nacional, expusieron que lamentan la situación por la que pasa el expresidente Hernández y su familia, no obstante, él deberá enfrentar un juicio y probar su inocencia.

El diputado Jorge Zelaya, dijo que como bancada no recibieron ninguna instrucción de pronunciarse en torno a la extradición del exgobernante.

Calificó la extradición de Hernández como un proceso que se tenía que dar después de dos meses que inició, y lamentó que como persona se pase una situación así por lo que se solidarizó con su familia.

La legisladora Johana Bermúdez, dijo que ella se queda con la parte que conoció del expresidente que fue la de un hombre trabajador que hizo mucho por su país.

Otros parlamentarios de ese instituto político coincidieron que como humano es lamentable lo que le pasó al exmandatario y se solidarizan con la familia, a la vez que esperan que Hernández, tenga un juicio justo en Estados Unidos.

El Partido

Por su parte el político excandidato a alcalde por la capital David Chávez, se pronunció en los mismos términos solidarizándose con el exmandatario y su familia por la difícil situación que están pasando; recordó que Hernández, realizó un arduo trabajo por el país y cometió también desaciertos como todos.

En ese sentido Chávez, también dijo que él deberá enfrentar un juicio para defenderse y probar su inocencia y consideró que las actuaciones particulares de una persona no afectan al partido como institución.

Añadió que las estructuras del narcotráfico se han infiltrado en todos los partidos políticos pero los actos son de personas en particular y esas acciones no tienen porqué dañar un partido político, en este caso particular el Partido Nacional. LB