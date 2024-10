Diputados disidentes dicen que apoyarán proyectos, sólo si benefician al pueblo

Tegucigalpa – El diputado Allan Cárcamo dijo este viernes que los parlamentarios afines al presidenciable Jorge Cálix, que se pasaron al Partido Librea, analizarán proyecto por proyecto para determinar si lo apoyan o no.

“Nosotros vamos a tener una reunión, creo que será el lunes. Vamos a hablar y estudiar todo lo que son todas esas leyes que se van a aprobar en el Congreso”, dijo al destacar que solo apoyarán lo que sea a favor del pueblo.

Cárcamo dijo que estudiarán las leyes que causan controversia, como reforma tributaria o las adendas de los contratos de energía, “vamos a ver en qué afectan y en qué no, vamos a hacer un balance y si es a favor del pueblo, que el pueblo se va a beneficiar y no va a ser beneficiado alguien o una familia en específico, vamos a no vamos a apoyar”, refirió.

El legislador aclaró que como ya no pertenece al Partido Libertad y Refundación (Libre), sino que al Partido Liberal, ya que “volvieron a donde nunca debieron haber salido”, en adelante se tendrá que buscar consensos y volver al diálogo con la bancada del liberalismo.

Referente a que si se sumarán a las reuniones de la bancada del Partido Liberal, el diputado Cárcamo dijo que aunque todavía no reciben instrucciones de Cálix, “si él dice que vayamos a la reunión con todo gusto (van)”.

Asimismo, aseguró que entre cuatro y cinco diputados saldrán de las filas de Libre porque están en desacuerdo con el oficialismo, o porque los están desechando. VC