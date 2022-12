Diputados del PSH y nacionalistas, rechazan bono navideño, liberales lo devolverán ¿Y Libre único en recibirlo?

Tegucigalpa – La emisión de un bono o subsidio navideño por un monto de 100 mil lempiras, ha generado fuerte rechazo de parte de los diputados de las diferentes bancadas parlamentarias, muchos legisladores públicamente han dicho que no lo aceptan, pero muy pocos del partido oficialista se han pronunciado en contra, sino más bien lo justifican.

– El titular del CN, Luis Redondo, aceptó que se pagó “la subvención” de 100 mil lempiras y que los fondos deben ser liquidados en 30 días.

Diputados del Partido Liberal, Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH) han salido para rechazar y condenar la intensión de darles 100 mil lempiras, son pocos los diputados de Libertad y Refundación (Libre) quienes han dejado claras sus posturas.

Partido Salvador de Honduras

Fátima Mena, diputada del PSH y vicepresidenta del Legislativo, destacó que toda la bancada de su partido está en desacuerdo con ese beneficio, en cambió aprovechó para pedir a la Cámara Legislativa que antes de recibir esos fondos se acuerden de derogar los pactos de impunidad.

“La bancada del PSH ha mantenido una postura que no estamos de acuerdo porque antes de hablar del mismo necesitamos derogar el decreto 116-2019. Quien lo quiere recibir esta bien, pero comprométanse a derogar el pacto que blinda a quienes manejan fondos”, sentenció.

Suyapa Figueroa, diputada del PSH lamentó que incluso el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, haya dicho primero que no existía tal bono y ahora salen con que sí, eso también es corrupción, esas prácticas tienen que terminarse porque le país no tiene condiciones.

“No lo vamos a aceptar, estamos en contra de esas malas y vergonzosas prácticas, también lo dijeron las diputadas Ligia Ramos, Maribel Espinoza y su suplente Claudia Ramírez, entre otras”, añadió y felicitó a los diputados que rechazan esas acciones que solo sirven para manipular.

Ligia Ramos, confirmó que se opone y lamenta que se haya tomado esa decisión, porque el Congreso es electo para legislar y no para manejar recursos, además, asegura que se manda un mal mensaje con la distribución de un subsidio de 100 lempiras.

Partido Nacional

María Antonieta Mejía, diputada nacionalista asegura que nadie de su bancada, ha recibido ni recibirá el bono navideño porque “lo que antes era malo, hoy parece que la teoría cambia porque los actores son otros”.

Y añadió “el dinero es dinero y pues como le quieran llamar cabe decir que es una responsabilidad para los diputados que lo hayan tomado, ya que debe tener capacidad de liquidarlo. No aceptamos el bono del día de la madre, tampoco el de los confites el día del niño”.

En esos mismos términos se pronunció la diputada Lissi Matute Cano, dijo que no lo recibirá porque las condiciones económicas del país no están para estar dando regalías de esa naturaleza además que el Congreso Nacional, no tiene esa competencia y facultad.

“Quienes tienen doble moral dicen una cosa hoy y otra mañana, no es posible esto cuando no hay medicamentos en los hospitales, tampoco se les ha pagado el salario a los médicos, la calles están destruidas y la canasta básica esta por las nubes, no es correcto”, sentenció.

Partido Liberal

Diputados liberales que recibieron el denominado subsidio de 100 mil lempiras el viernes anterior, decidieron luego de ser condicionado a apoyar la aprobación del Presupuesto General y la Corte Suprema en enero, reveló el jefe de la bancada liberal, Mario Segura.

Dijo que un asistente del titular del Congreso, entregó los subsidios y pidió a sus colegas legisladores apoyar las leyes en cuestión, mismas que han encontrado un ambiente de discusión por parte la oposición incluso aliadas del gobernante partido Libre en el poder.

Los diputados han manifestado que piden transparencia y rendición de cuentas en el manejo de la partida confidencial, que hoy recibe otro nombre, pero que tiene una asignación de 17 mil millones.

Marlon Lara, es legislador por el Partido Liberal, sostiene que al igual que estuvo en contra allá por el 2006 cuando se aprobaron los fondos departamentales, en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, también está en contra ahora.

Definió que el bono es una doble moral y es un tema que debe ser investigado, los bonos se dan en las empresas cuando las utilidades son altas, pero este Congreso no merece un bono porque ni si quiera hay un acuerdo para aprobar el presupuesto General de la República.

Oficialismo – Libre

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional aclaró este lunes que no existe ningún bono navideño para los diputados, pero sí una subvención de 100 mil lempiras para ayudas sociales de los legisladores en sus comunidades.

Añadió que el Partido Nacional –oposición-, dejó clara su posición en que lo único que les interesa es que se asigne el dinero a sus alcaldes y por ende considera que no hay interés de este instituto político en temas de salud, educación y otros.

Asimismo, refirió que es una decisión constitucional, además estipulada en Ley Orgánica una subvención de 100 mil lempiras para ayudas sociales “no es ningún tipo de bono, aquí la cosa no es dar dinero para que se lo gasten en lo que quieran, son cosas que ellos tienen que reportar y ustedes lo van a poder ver a través de la página del Congreso Nacional”, finalizó. JP