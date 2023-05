Diputados de PSH interponen denuncia ante Oacnudh y Conadeh

Tegucigalpa – Ante todos los atropellosy actos de intimidación del queaducen ser víctimas los diputados del Partido Salvador de Honduras (PSH), han recurrido a interponer denuncia ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, reveló la diputada Maribel Espinoza.

La diputada, recordó que semanas atrás el doctor Carlos Umaña, diputado de ese instituto político recibió un extraño atentado dónde le amenazaron con pistolas, pero no robaron nada, un caso similar vivió la doctora Ligia Ramos, a quien le fueron a romper la cerca de su casa de habitación.

Prosiguió que también la diputada Suyapa Figueroa ha reportado eventos, y la persecución es tal que hasta dentro del hemiciclo han visto personas armadas y se sienten vigilados.

Todos esos hechos ya están documentados y han sido presentados ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Codeh), y de igual forma se han presentado ante la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh), agregó.

“Nosotros ya hemos tomado las medidas porque definitivamente nuestras labores son aquí en el Congreso y obviamente nuestras posiciones no les gustaban a muchos con Luis redondo no somos amigos en mi caso personal no soy amiga de Redondo vine aquí por un tema de país”, zanjó.

En ese sentido, Espinoza, concluyó que “ya hicimos lo que correspondía que fue presentar la denuncia ante la Comisionada de derechos humanos y la comisionada del Alto Comisionado Derechos Humanos, porque tenemos que verlo con seriedad”. LB