Diputados concuerdan en someter a votación la renuncia de Salvador Nasralla

Tegucigalpa- Varios diputados están en consonancia con la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), en que se debe someter a votación la renuncia del designado Salvador Nasralla, sin ninguna demora.

“Como dice mi amada madre, la comida ni a la fuerza es buena”, dijo el diputado de Libre Rasel Tomé.

Seguidamente, anotó que el designado presidencial presentó su renuncia “y nosotros como Congreso debemos dar trámite y admitirla, total en nada ha ayudado a nuestro Gobierno, no hace falta que siga en funciones”.

Además, consideró que el militante del Partido Libre y el pueblo hondureño, no se siente representado por un designado presidencial que se preocupa poco o nada por el bienestar del pueblo.

A renglón seguido Tomé, expresó que “como voz de la militancia de mi amado partido y como representante del pueblo. Té pido compañero Luis Redondo que agendes para la sesión, la renuncia de Salvador Nasralla no hay que caer en su juego mediático, que busca martirizarse sutilmente».

Por su parte el diputado por el PSH, Carlos Umaña, publicó que debido a que no se dio trámite a la renuncia de Salvador Nasralla, esperan que en la siguiente sesión se haga.

Adicionó que este miércoles se reunirán con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para analizar la ruta de la gestión a realizar.

Además, expuso que aceptaron e interrumpieron la protesta pública en la cámara legislativa, y que era de “hacer notar que tenemos más de 90 firmas listas para aceptarla”.

Asimismo, dijo que “nuestro deseo es que se cumpla la ley y se respete el deseo del ingeniero de no continuar siendo designado presidencial”.

En el mismo tema el diputado José Manuel Matheu del PSH expresó que pese a las diferencias que mantiene con Salvador Nasralla, apoyará su renuncia como designado presidencial.

“No veo para qué hacer tanto show de algo que no necesita más show, él es un hondureño y tiene derecho a aspirar”, expresó.

Matheu dice que no ve porqué se le debe poner obstáculos a las aspiraciones políticas de Nasralla, que él en lo particular no lo hará, porque si es nombrado presidente en funciones durante un día podría ser inhabilitado fácilmente.LB