Diputado Segura critica negativa del oficialismo a realizar cambios en el Presupuesto

Tegucigalpa- En la sesión legislativa de este martes, se espera que se continúe con la discusión del Presupuesto General, sin embargo, el diputado del Partido Liberal, Mario Segura lamentó la postura del oficialismo, asegurando que se niegan a aceptar los cambios propuestos por la oposición.

Segura manifestó que el Partido Liberal busca que el presupuesto responda a las verdaderas necesidades de la población, y no a los intereses de un partido político. «Se nos ha dicho que no aceptarían ningún cambio, lo cual lamentamos. Nuestra intención es que el presupuesto se enfoque en resolver los problemas del pueblo, no en fortalecer las estructuras partidarias», declaró.

Entre los puntos de controversia mencionados por Segura destacan la permanencia de la partida 449, un incremento al presupuesto de la Secretaría de Planificación y Estrategia en materia de publicidad, y un aumento del 101% destinado al sistema penitenciario. Según el diputado, el oficialismo no está dispuesto a ceder en estas áreas.

«A pesar de que hoy continúan las negociaciones, el oficialismo sigue firme en su postura. Nosotros, como Partido Liberal, queremos que el presupuesto sea aprobado, pero también que se realicen los cambios que consideramos necesarios», subrayó.

El Congreso Nacional continúa debatiendo los detalles del Presupuesto General en medio de fuertes divisiones políticas que han retrasado su aprobación. LB