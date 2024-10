Diputado Sabillón reprocha que  están expuestos a que siempre les usurpen sus curules 

Tegucigalpa – El diputado Yavhé Sabillón indicó este miércoles que siempre ha llegado puntual al hemiciclo legislativo, incluso antes del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pero que en la primera sesión tras mes y medio de vacaciones, se retrasó por una reunión en su nuevo partido político.

-Ahora existe el temor que cuando se retrasen aunque sea unos minutos sienten un suplente en sus puestos, lamentó el congresista.

El diputado que antes era del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y ahora se ha sumado al Partido Liberal, afirmó que la reunión sostenida en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) lo retrasó media hora tras el inicio de la sesión del pleno.

Detalló que “cuando nos dijeron que los curules de nosotros estaban ocupados, esperamos que otros compañeros que estaban en reunión llegarán para entrar en un solo bloque”.

No obstante, para el parlamentario, eso no es el problema, sino que “la idea es que cada vez que nosotros tengamos un atraso, aunque sea de un par de minutos es sentar a alguien, no nuestro suplente porque mi suplente ya estaba ahí y es el único que tiene derecho a sentarse en mi curul cuando yo no estoy”, explicó.

Sabillón dijo que en lugar de su suplente sentaron a la suplente del diputado Carlos Zelaya. VC