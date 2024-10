Diputado Sabillón reitera que la CICIH no vendrá porque Legislativo y Ejecutivo no han cumplido con lo que pide ONU

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, respaldó las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, quien afirmó que cada día sin la CICIH es un día perdido en la lucha contra la corrupción.

Sabillón compartió que esta opinión no solo es suya, sino también de más de 10 millones de hondureños que lamentan la falta de cumplimiento de la promesa de campaña sobre la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

«Obviamente, hay dos partes: la parte oficialista que pone excusas, pero el pueblo es inteligente, los medios de comunicación y periodistas que tienen objetividad también son inteligentes. Ponen de excusa que las Naciones Unidas es un ente con mucha burocracia y que por culpa de ellos no se instala la CICIH. Eso no es así», declaró Sabillón.

Según el diputado, las Naciones Unidas establecieron 14 condiciones mínimas desde el inicio, y ni el Ejecutivo ni el Legislativo han cumplido con ellas.

Sabillón señaló que la corrupción ha costado a Honduras más de 70,000 millones de lempiras, según estudios serios como por ejemplo el de FOSDEH. Añadió que la corrupción es un sistema que ha funcionado durante décadas, involucrando a funcionarios del gobierno y ciertos empresarios. Desde 2014, se han aprobado contratos millonarios a empresas de maletín, afectando al pueblo hondureño con precios inflados de energía, entre otros problemas.

El diputado también destacó que la presidenta Xiomara Castro parece querer la CICIH, pero hay un sector muy cercano a ella que se opone. «La que va a quedar mal con la palabra empeñada va a ser la presidenta, y ese sector muy cercano a ella no le está importando eso», advirtió Sabillón.

Finalmente, Sabillón expresó su preocupación por el impacto que la falta de la CICIH podría tener en la candidata presidencial Rixi Moncada, quien está en la comisión. «Si no viene la CICIH, eso le va a pasar factura. La CICIH no va a venir, ojalá me equivoque, pero todo apunta a que será una promesa más», concluyó. LB