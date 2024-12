Diputado Sabillón acepta fue a una reunión en 2015 invitado por Fredy Nájera, donde alguien grababa con un reloj

Tegucigalpa – El diputado por el Partido Liberal, Víctor Sabillón aseguró que estuvo en una reunión donde Fredy Nájera lo invitó con personajes que nunca había visto y que le generaron miedo, al tiempo que advirtió el gobierno busca hacerle daño.

– Anunció que viajará a EEUU y desde allá enviará una foto a sus “amigos” de Libre.

“Ministra Rixi Moncada con todo respeto, quizás no se merezca el respeto, pero yo la trato así porque sé que en su momento me puede hacer desaparecer de este país, incluso me puede meter a la cárcel o me puede hacer el daño que ella quiera, pero le recuerdo que lo que usted ha hecho es una canallada mencionándome en esa Cadena Nacional como una persona vinculada al narcotráfico en este país”, manifestó.

Reconoció que en el 2015 el exdiputado Fredy Nájera le invitó a una reunión con personajes que jamás había visto, pero también había compañeros diputados, que querían una junta directiva liberal.

Aseguró que en cuatro minutos se dio cuenta quienes eran los que estaban ahí y para qué era la reunión.

Indicó que “yo me di cuenta que uno de los que estaba ahí en esa reunión estaba grabando con un reloj y dije que esto no está bien, aquí hay algo malo y me limité a responder con monosílabas con sí o un no, tal vez”.

Señaló que hay un video que fue presentado en un juicio de Nueva York, el mismo fue descartado porque no era una prueba suficiente para inculpar a Fredy Nájera.

Afirmó que no se fue del lugar por miedo y se llamó al silencio, cuento mi verdad porque no tengo temor.

Aseguró que en los próximos días realizará un viaje a Estados Unidos y les enviará fotografías a sus compañeros de Libre. IR