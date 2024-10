Diputado Saavedra desconoce cuánto gana en el Congreso, “no he tenido el cuidado de fijarme en los depósitos”, dice

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, José Alfredo Saavedra dijo desconocer cuánto gana como miembro del Congreso Nacional.

– Dijo que tomó la decisión de no aspirar a un cargo en las próximas elecciones, aunque sí apoyará la campaña de su partido.

“Lo desconozco porque el procedimiento es un depósito y en mi caso personal, ni en la universidad sé exactamente cuáles son los ingresos que nos pagan porque no he tenido ese cuidado de estar fijándome cuáles son los depósitos que mensualmente se nos hacen”, expresó el legislador sureño.

Especificó que en el caso personal, él no vive exclusivamente del salario que devenga en el Legislativo, ya que se dedica a otras actividades individuales y la docencia.

En torno a los subsidios que se otorgan en el Congreso hondureño a los diputados, respondió que lo único que sabe es lo que se escucha en los medios de comunicación, pero en su caso particular “no he sido beneficiado, ni he solicitado un tan solo subsidio, ya que es una decisión muy personal”.

Confesó que no aspirará a un cargo de elección popular en las próximas elecciones, aunque sí apoyará las actividades del Partido Liberal durante la campaña política.

El diputado por el departamento de Valle, fungió (2005-2009) como Primer Secretario del Congreso Nacional, luego en 2010-2012 como presidente de la Bancada del Partido Liberal.

En ese mismo periodo de 2010-2012 fue presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. De 2014-2018 fue presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo y de 2019-2021 como presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Fue presidente por seis meses del CN por el golpe de estado de 2009, luego que el entonces titular Roberto Micheletti fuera juramentado como mandatario interino por el derrocamiento de Manuel Zelaya. JS