Diputado oficialista denuncia que junta directiva engaveta sus proyectos de ley presentados

Tegucigalpa – Jorge Cálix, diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, denunció este jueves que los proyectos de ley presentados no son discutidos por la actual junta directiva de la Cámara Legislativa hondureña.

“Reclamo de manera enérgica que el Congreso Nacional no aprueba ni siquiera discute los proyectos de ley que nosotros presentamos y eso a mí no me afecta, afecta a la gente”, inició diciendo el parlamentario en declaraciones a Radio América.

Añadió que ha presentado al menos 20 proyectos y eso lo sitúan como uno de los parlamentarios con más iniciativas propuestas en el parlamento, pues de ellos solo se dictaminó el relacionado a la Ley de Secretos, pero que no se incluyó en la comisión de dictamen.

“Si no quieren discutirlo porque el proyecto lo presentó Jorge Cálix, que me digan a quien se lo doy para que lo presente otra persona porque al final lo que la gente quiere es no seguir pagando en dólares”, externó.

Y es que el diputado de Libre, presentó un proyecto normativo para eliminar el cobro en dólares, como también para regular las compañías que prestan servicios de seguridad para reglamentar la jornada laboral y que se pague el salario mínimo a ese personal.

Asimismo, dijo que además “lo que los guardias de seguridad esperan es que se les proteja, porque trabajan jornadas de más de 24 horas, no reciben el salario mínimo, no tienen derecho a vacaciones; eso es lo que tenemos que estar haciendo como Congreso”.

Consecuentemente explicó “yo lo que quiero es que se aprueben las cosas en favor de la gente. Ya que en 8 años el Partido Nacional tuvo estos proyectos engavetados y ya van ocho meses más engavetados y eso no puede ser posible en este nuevo gobierno”.

Finalmente exteriorizó “lo que le pido al Congreso Nacional, a los 128 diputados es que discutamos los proyectos, si no quieren votar yo nos los puedo obligar, pero al final todas las cosas se ganan con voto, y la gente ve como votan”. JP