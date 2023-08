Diputado oficialista denuncia endeudamiento de alcaldía de Choluteca

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Mauricio Rivera denunció este viernes que el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano ha eliminado los registros del 2010 al 2019 para encubrir un endeudamiento de la municipalidad cholutecana.

Rivera, diputado por ese departamento, dijo que en las últimas horas la comuna que dirige Soriano ha revocado la ordenanza municipal para el traslado de los negocios a la nueva terminal de buses, por lo que advirtió “estamos de frente a enfrentar una demanda millonaria por parte de la Terminal del Pacífico”.

El parlamentario oficialista dijo que los inversionistas estarían procediendo legalmente ante el incumplimiento de la alcaldía con el acuerdo de la concesión que otorgó por 20 años.

Como se recordará, los vendedores ambulantes, estacionarios y transportistas de Choluteca protestan a inicio de agosto en contra del traslado a la nueva Terminal de Buses

Rivera aseveró que “estamos hablando de una deuda de más de 800 millones de lempiras en el cual el pueblo de Choluteca no está en condiciones de pagar, no podemos pagar ese dinero, eso quebraría las finanzas de la alcaldía”.

En ese sentido, el legislador pidió al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que audite la alcaldía de Choluteca.

“Que genere un informe porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay cabildos abiertos para informar dónde está el dinero de la municipalidad de Choluteca, son miles de millones de lempiras en altos endeudamientos impagables para una nueva administración en la siguiente alcaldía”, expresó. VC