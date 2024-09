Diputado Matheu: Honduras merece cosas mejores y políticos no se las están dando

Tegucigalpa- Ante los últimos acuerdos de los partidos políticos que permitió la ratificación de los fiscales interinos y la elección de otras instituciones, el diputado del PSH, José Manuel Matheu, criticó fuertemente las componendas políticas.

Matheu, criticó fuertemente la situación actual del Congreso, señalando la necesidad de un cambio en la forma en que se llevan a cabo las sesiones y en cómo se abordan los asuntos de importancia nacional.

Expresó su preocupación por la polarización que observa entre los hondureños, causada por una percepción errónea de que algunos son de derecha y otros de izquierda, cuando en realidad, a su juicio, «son la misma cosa».

Matheu aclaró que «la última votación no la podía apoyar porque no conozco, ni siquiera conocemos la agenda», afirmó el diputado, destacando la importancia de tener una comprensión clara de los temas en discusión antes de tomar decisiones. «Deberíamos tratar de hacer cosas diferentes. Honduras merece cosas mejores y no se las están dando».

De igual manera, el parlamentario enfatizó que, a pesar de no involucrarse directamente en ciertos asuntos, ha optado por votar en contra o abstenerse cuando considera que no se está siguiendo el camino adecuado.

Además, respaldó la denuncia presentada por el diputado Jorge Calix, instando a una investigación exhaustiva.

En el tema específico de las autoridades del Ministerio Público dijo que desde el principio «no se respetaron las calificaciones», señalando que, según los méritos, Jenny Almendares debería haber sido considerada y no fue así.

«Esto es más de lo mismo», lamentó el diputado, subrayando la necesidad de un cambio real en el Congreso. «Tristemente, aquí había que decir ‘Pobrecito a mi país'». Finalmente instó a sus colegas a comenzar por cuestiones básicas como la puntualidad y el respeto a los procedimientos. LB