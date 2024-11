Diputado Lara aboga por eliminar inmunidad parlamentaria en casos de delitos comunes

Tegucigalpa – «Los diputados deben ser juzgados sin tener ninguna inmunidad parlamentaria si cometen delitos comunes que transgredan la ley. Solamente debe existir salvedad por el cumplimiento de sus funciones al presentar iniciativas de ley», declaró el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara.

El parlamentario, expresó su firme postura en contra de la inmunidad parlamentaria para los legisladores que cometan delitos comunes.

Lara subraya la importancia de la igualdad ante la ley, afirmando: «Todos debemos ser iguales ante la ley y los diputados que no tenemos ningún temor para enfrentar la ley no deberíamos estar en contra de que se quite la inmunidad parlamentaria».

No obstante, Lara matiza que la inmunidad debería mantenerse únicamente en el contexto del cumplimiento de sus funciones legislativas, es decir, en la presentación de iniciativas de ley. «Si es un principio universal que para efectos de la función que realiza el diputado por tener iniciativa de ley no puedan enfrentar la ley», explicó.

El diputado concluyó reiterando su apoyo a que los legisladores sean juzgados como cualquier otro ciudadano en casos de delitos comunes o actos indecorosos: «Estoy completamente de acuerdo en que los diputados deben ser juzgados igual que cualquier ciudadano». LB