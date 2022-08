Diputado Jorge Cálix llama al diálogo entre bancadas y aboga para evitar la concentración de poder

Tegucigalpa – El diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix dijo que se debe de evitar la concentración del poder y que los otros entes del Estado estén subordinados bajo el poder Ejecutivo, por lo que es importante el diálogo.

– “Cuando dialogamos damos valor y respeto a las opiniones de los demás”, sostuvo.

Añadió que “si nosotros hacemos las mismas prácticas que criticábamos con el Partido Nacional es un problema, por lo que las diferencias se tienen que resolver en la medida de respetar cada opinión entendiendo que todos piensan diferente”.

Dijo que compartía la opinión del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, que el Poder Judicial no debe de estar bajo la subordinación del presidente del Ejecutivo, sea quien sea.

En ese sentido, indicó que es incorrecto que exista un ente que aglutina a los demás y que los subordine bajo el mando del Poder Ejecutivo.

“Es un gran avance que tengamos un acuerdo en eso, porque es algo que denunciamos en campaña, hay diferencias en otros temas que creo que todos debemos de dialogar, el Congreso es para que los representantes del pueblo lleguen a parlar de manera que no podemos estar pensando que el gobierno quiera imponer a la oposición o que la oposición quiera imponer al gobierno, hay que buscar un balance”, arguyó.

Agregó que se debe de dialogar y escuchar las opiniones de todos, respetarlas, valorarlas y ver de qué manera los 128 hombres y mujeres se ponen de acuerdo y que todos queden satisfechos, “lo que hay que evitar a toda costa la concentración de poder en una sola persona y por supuesto el respeto a la independencia de poderes, por lo tanto el camino es el diálogo, nadie tiene la verdad absoluta”.

Indicó que hay varias versiones sobre la ley, por lo que se deben de tomar todas las sugerencias e implementarlas en una sola ley donde satisfaga a todas las partes.

Señaló que el malestar que se generó en torno al proyecto de ley es que la misma se envió una hora antes de empezar su aprobación, “siendo esta una ley importante, que no se socializó y tenía varios errores y esto porque la vi en redes sociales ya que no me llegó a mi correo”.

Se quejó porque cuando hay un proyecto de ley muchos diputados tienen que andar buscando el mismo porque no es enviado a todos los congresistas.

IR