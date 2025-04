Diputado Jhosy Toscano critica falta de agenda de país por parte de Libre

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Jhosy Toscano, arremetió contra el oficialismo al señalar que las sesiones legislativas están supeditadas a la agenda de Libertad y Refundación (Libre), partido que —según sus palabras -carece de una visión nacional y solo responde a intereses partidarios-.

– El parlamentario llama al pueblo a castigar a los diputados inactivos.

“Lamentablemente dependemos de la agenda de Libre y ellos no tienen una agenda de país. Ojalá el pueblo castigue a todos esos diputados que solo llegan a verse las caras y a tomar café”, expresó Toscano.

El parlamentario también informó que la bancada liberal sostendrá una reunión este día para abordar varios temas, destacando los relacionados al ámbito laboral y educativo.

Pese a la ausencia del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien no se encuentra en el país, Toscano expresó su esperanza de que se lleven a cabo las sesiones esta semana. Sin embargo, enfatizó que los problemas del Congreso no pueden atribuirse exclusivamente a Redondo, sino a la dirección impuesta por Libre.

“Libre no construye, no dialoga y no tiene agenda de país. Impone. Y la dirección del Congreso está bajo esa visión”, criticó el diputado, añadiendo que ha llegado el momento de una renovación en el Legislativo.

Finalmente, Toscano advirtió que los ciudadanos tienen la oportunidad en las próximas elecciones de comparar y sancionar a aquellos diputados “que no han aportado nada en estos cuatro años. LB