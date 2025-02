Diputado de Libre denuncia que esposo de Rixi Moncada usa estructuras gubernamentales en campaña política

Tegucigalpa – El diputado de Libertad y Refundación (Libre) por Choluteca, Mauricio Rivera, cuestionó el presunto uso de estructuras gubernamentales para favorecer la campaña política del esposo de la precandidata presidencial Rixi Moncada, quien busca una curul en el Congreso Nacional.

Rivera señaló que esta situación genera un claro conflicto de interés y despierta suspicacias entre la población, ya que el señalado es el esposo de la ministra de Defensa y precandidata de Libre, lo que le otorga ventajas sobre otros precandidatos con funcionarios que priorizan su agenda.

«Como primer diputado en Choluteca he logrado hacer algunas gestiones, pero es difícil obtener respuestas del Ejecutivo. Sin embargo, el esposo de Rixi Moncada sí tiene ventajas, los ministros viajan con él a Choluteca y a la gente no le gusta porque venimos de quejarnos del nepotismo y ahora hacen lo mismo», denunció Rivera.

A renglón seguido, el parlamentario sostuvo que el esposo de Moncada está utilizando la maquinaria del Estado para su campaña, al ser consultado al respecto contestó. «Sí, él está usando el aparato del Estado. Está haciendo canchas, proyectos de pavimento, manejando instituciones y puestos de empleo. Yo me lo gané en las urnas, pero he solicitado citas con ministros y no me atienden, y mi sorpresa es que los veo en Choluteca con el esposo de la precandidata. La gente no es tonta, ve lo que está pasando», expresó el congresista.

Rivera aseguró que varios funcionarios están impulsando la candidatura del esposo de Moncada. «El ministro del FHIS, Condepor, y la SAR lo están ayudando también. En la política tradicional esto sería normal, pero para la población es mal visto es considerado un exceso «, puntualizó.

Pese a esta situación, el diputado de Libre manifestó que continuará trabajando por el departamento de Choluteca y confía en que el pueblo será sabio a la hora de elegir a sus próximos representantes. LB