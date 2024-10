Diputado de Libre denuncia ausentismo hasta de 50 % en el Congreso

Tegucigalpa – Aproximadamente el 50 % no asiste regularmente a las sesiones legislativas, pero aun así siguen recibiendo su salario sin inconvenientes, denunció el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Oved López.

– Cambios de diputados a distintos partidos se considera una “traición», anotó el congresista.

El congresista dijo que nadie se salva porque el ausentismo se da en todas las bancadas, está situación está generando un creciente malestar entre la población hondureña, quien ve con descontento el ausentismo constante de los diputados propietarios y la falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

El congresista también destacó que, aunque los diputados suplentes cubren las ausencias, esto no justifica la continuidad del pago de sueldos completos a los legisladores que no asisten. “La gente está cansada de esto y probablemente no votará por los mismos en las próximas elecciones. La ciudadanía ve mal que los diputados sean tan faltistas”, señaló López.

Otro aspecto que criticó fue la creciente tendencia de los legisladores a cambiarse de partido. López mencionó que, en muchas ocasiones, los diputados elegidos bajo las filas de un partido terminan legislando para otro, lo que la ciudadanía percibe como una traición. “Se está volviendo una modalidad que los de Libre se pasan al Partido Liberal y viceversa. Incluso algunos de la derecha se cambian a la izquierda. Esto es algo que la gente ya no tolera.

El diputado de Libre también hizo un llamado a reformar la Ley Orgánica del Congreso Nacional para evitar este tipo de comportamientos, así como a evaluar la propuesta de reducir el número de diputados en el Congreso. «No es justo que a todos se les pague un salario cuando no laboran. Es necesario un cambio profundo en el funcionamiento del Legislativo, puntualizó. LB