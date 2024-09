Diputado de Libre critica la gestión del gobierno y exige cambios

Tegucigalpa- El diputado Francis Cabrera, miembro del partido Libertad y Refundación (LIBRE), expresó su descontento con la gestión del actual gobierno, destacando que las promesas de campaña no se han cumplido.

El parlamentario añadió que la población está sufriendo las consecuencias. Cabrera afirmó que la política debe centrarse en el bienestar de las mayorías y en el uso del poder para mejorar la vida del pueblo, algo que, según él, no ha sucedido ni en el partido ni en el gobierno actual.

El legislador señaló varios problemas que aquejan a la población, incluyendo el elevado costo de la canasta básica, el pago del impuesto de guerra, la falta de empleo y la ausencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

«Hay un descontento enorme porque la CICIH no va a venir, porque la canasta básica está carísima, porque no hay empleo y la población está muy golpeada», afirmó Cabrera.

A pesar de haber apoyado y aprobado todas las iniciativas propuestas por el gobierno en el Congreso, Cabrera enfatizó que los cambios prometidos no se han materializado. «Queremos dar un paso al frente y decir que no es por nuestra culpa. Nosotros queremos apoyar y hemos aprobado todo lo que nos han pedido, pero los cambios no han llegado», declaró. Además, aseguró que siempre estarán del lado de la Constitución y sus leyes.

Cabrera también criticó a los políticos en el poder, acusándolos de no interesarse por los problemas del pueblo. Al parecer, a los políticos que están gobernando hoy no les interesa que la gente tenga hospitales, que la gente tenga comida en su mesa, que el joven y el adulto mayor tengan empleo, ni que venga la CICIH para investigar la corrupción, sostuvo.

El diputado subrayó que el Congreso ha aprobado todos los recursos solicitados por el poder ejecutivo, pero que los beneficios no se han reflejado en la vida de los hondureños. «En este país dinero hay bastante porque en el Congreso hemos aprobado todo al Poder Ejecutivo y los cambios no han llegado», lamentó Cabrera.

Para el diputado, la verdadera medición de la gestión gubernamental la tiene el pueblo hondureño, que está «totalmente molesto porque los cambios no han llegado y sigue sufriendo».

Finalmente, Cabrera hizo un llamado a trabajar duro para que el cambio en Honduras sea real y no solo retórico. «Nosotros hemos visto tantas cosas, desde un golpe de estado en el Congreso de la República hasta una cantidad de ilegalidades que ya nada nos sorprende. Estamos aquí por convicción propia y dispuestos a darlo todo por esta Honduras que queremos», concluyó. LB