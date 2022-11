Diputado de la oposición cree que Libre debe liderar la CSJ pero sin mayoría de magistrados

Tegucigalpa – Jorge Zelaya, diputado del opositor Partido Nacional (PN), manifestó este lunes que el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) debe liderar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero no tener la mayoría de los magistrados de ese poder del Estado.

En enero de 2023 el Congreso Nacional deberá elegir nueva Corte Suprema para el período 2023-2030, para ello, los máximos líderes del Partido Liberal, Libre y Partido Nacional, son conscientes que deben dialogar para encontrar consensos y lograr el objetivo.

“Yo no puedo hablar por mis compañeros pero a mí no me van a venir a decir que de afuera están arreglando y en el pleno del Congreso Nacional, nos van a decir: estos son los candidatos. Que se olviden de eso”, refirió inicialmente Zelaya en entrevista a América Multimedios.

En tal sentido, sostiene que la elección del Supremo, denota mucha importancia porque se trata de quienes impartirán justicia por los próximos siete años en Honduras, porque hasta ahora se conoce que la población está descontenta con algunas decisiones que se tomaron en la Corte.

Asimismo, añade que esta es la oportunidad para que se elija a los mejores hombres y mujeres que sean capaces de gestionar cambios en el sistema de justicia hondureño, que funcione eficazmente y acorde a la realidad que demanda la población.

Sobre las negociaciones que históricamente han ocurrido en torno a la elección del Poder Judicial, dijo que de momento no puede haber porque ni siquiera se han elegido a los primeros 45 postulantes por parte de la Junta Nominadora para que el Congreso los escoja después.

El legislador y periodista, espera que la Nominadora pueda seleccionar a los mejores profesionales para que sean magistrados, que su hoja de vida sea transparente, que además tengan una conducta intachable en su vida profesional.

Recordó que cuando el Partido Liberal, fue gobierno, dirigió la Corte Suprema, lo mismo ocurrió con el Partido Nacional y por ende considera que ahora es el turno de Libertad y Refundación, que por consiguiente no se podría esperar algo distinto.

“Hoy que Libre es gobierno, debe ser tendencia de ese partido la Corte porque está en el poder, pero eso no significa que tienen que tener mayoría de magistrados”, externó y concluyó en que su partido debe tener por lo menos cinco magistrados y el resto del oficialismo y Liberal. JP