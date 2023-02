Diputado de la DC confía que en esta semana se elegirá a los nuevos magistrados

Tegucigalpa – El diputado del Partido Democracia Cristiano (DC), Carlos Raudales, confió que en esta semana se podría elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Raudales comentó que en la reunión de jefes de bancadas del Congreso Nacional se definirá la fecha de cuándo se retomará la sesión legislativa y si hay consensos o acuerdos.

“Hoy se define si hay reunión mañana o pasado para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia”, dijo Raudales.

Lamentó que se haya empezado a satanizar la elección de magistrados a la CSJ.

El congresista aseveró que no importa si los nuevos magistrados pertenezcan a un partido político, pero que favorezcan y defiendan los intereses de Honduras.

“A mí no ha habido ofrecimiento, tampoco he escuchado en los pasillos o me he enterado de comentarios que ha estado ofrecimiento para condicionar el voto”, confesó. AG