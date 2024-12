Diputado Barahona pide no satanizar aumento a proyecto de Presupuesto 2025

Tegucigalpa – El diputado del Congreso Nacional, Rolando Barahona pidió no satanizar el aumento que tiene el proyecto de Presupuesto General 2025 que solicita el Ejecutivo y que sigue sin tener el respaldo de la mayoría simple en el Legislativo, es decir 65 votos.

“Si bien es cierto hay un incremento en el presupuesto, pero esto es normal. Satanizar el tema de que existan incrementos en el presupuesto es darse con la piedra en los dientes como popularmente lo decimos los hondureños ya que todos los partidos y todos los gobiernos han tenido esta práctica antes de las elecciones”, dijo el parlamentario.

Barahona, quien obtuvo su curul a través del Partido Nacional y ahora está en las filas del Partido Salvador de Honduras (PSH), señaló que los incrementos a los presupuestos, correcto o no, es algo que se ha normalizado, por lo que el diputado consideró que los partidos de oposición no deberían tomar ese incremento al Presupuesto 2025 como su excusa para no aprobarlo.

Lo que sí debe ser tema de objeción, afirmó, es las condiciones y la hora en que se vaya aprobar este Presupuesto para el año fiscal 2025, “si se va aprobar en horas de la noche, yo voy a ser el primero que va votar en contra.

Además si el presupuesto no tiene la flexibilidad de hacer los cambios que hemos sugerido, como darle fondos a la Ley de desplazamiento forzado, también consideraría no apoyarlo”. VC