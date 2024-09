Diputado Barahona cree que JOH puede ser condenado con cadenas perpetuas

Tegucigalpa – Para el diputado independiente, Rolando Barahona, los pronósticos para el expresidente Juan Orlando Hernández en el juicio que en estos momentos está en la etapa de deliberación, no son favorables y prevé que será condenado.

“En Honduras no tenemos la figura del delito de conspiración, lo más similar que tenemos es la figura de complicidad. El simple hecho de estar en un lugar, en una posición y permitir o no hacer nada con respecto a algo malo que está haciendo y no tener conocimiento, eso es conspiración”, dijo.

Barahona considera que Hernández, “sabía de los narcotraficantes y los acercamiento y al final haya hecho o no haya hecho nada, que en este caso fue lo que sucedió, ese es un simple hecho para que lo puedan vincular como conspirador”.

El diputado cree que ese delito y el del uso de armas destructivas para conspirar le valen para ser condenados con cadenas perpetuas, porque no es que era que él conspiraba, pero sí permitía a que se moviera esa droga. VC