Diputado Altamirano: Antes del estado de excepción las masacres eran “mucho más comunes”

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), German Altamirano defendió este lunes el estado de excepción vigente en Honduras desde diciembre pasado y aseguró que “los números hablan por sí solos”.

“Los resultados han sido positivos, quizá, no con la celeridad que el pueblo esperaría, pero recordemos que no es con una varita mágica, no es solo el dinero y ya se empieza a disminuir los índices”, dijo el parlamentario.

Altamirano indicó que previo a la implementación del decreto que suspende garantías constitucionales, las masacres por peleas de territorio “eran mucho más comunes”.

A la fecha, se han registrado unas 17 masacres, que han dejado como saldo 67 personas muertas y siete heridos en el marco del estado de excepción decretado por el gobierno el pasado 6 de diciembre y que a la fecha se ha ampliado por cinco ocasiones.

Referente a la muerte del subinspector de policía Julio Ernesto Cáceres Sánchez, a manos de delincuentes este fin de semana, el diputado dijo que este hecho es una reacción al combate que realizan las autoridades de Seguridad.

En ese sentido, el diputado Altamirano estima que antes de ver si se autoriza un aumento al presupuesto asignado a Seguridad, “sería importante considerarlo”, “siempre y cuando sea para beneficio del pueblo hondureño”.

A criterio del parlamentario, en la actualidad “el dinero (asignado a Seguridad) se ha estado eficientando mucho más de lo que estaba ocurriendo anteriormente”. VC