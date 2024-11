Diputada Ramos apoya el artículo 3 de ley del presupuesto al CNE, “no soy abogada, pero no soy tonta”

Tegucigalpa – “Que me vengan a decir que votar a favor de ese artículo 3 es inconstitucional, es ilegal o que va en contra de la independencia del Consejo Nacional Electoral ya me tienen cansada”, expresó este viernes la diputada Ligia Ramos.

A través de un video difundido en su red social X, la también galena arguyó que inconstitucional fueron las ZEDES, la reelección presidencial, haber destituido a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

“Discúlpenme, pero yo soy tonta y dejen de engañar a la población. A mí no me van a decir que soy corrupta o que actúo en contra de ley sólo porque quiero garantizar unas elecciones primarias transparentes. A mí no me dan atol con el dedo, es cierto que no soy abogada, pero no soy tonta”, dijo en tono molesto.

Dijo sentirse indignada por las cosas que hacen los políticos y los diputados que son abogados “que creen que uno es tonto”.

Con respecto al artículo 3 del Presupuesto Especial de las Elecciones Primarias e Internas, refirió que “lo único que se está haciendo es garantizar que estos recursos sean utilizados y que los concejales hagan un proceso transparente”.

Mencionó que los consejeros del CNE tienen un procedimiento con tres opciones para usar el TREP y la biometría en las elecciones primarias para que sean transparentes.

Defendió que el artículo 3 garantiza que se usen esos procesos que ya están dentro de la Ley Electoral para las generales, pero que se deben aplicar para las primarias.

Ramos alegó que lo que se pretende es evitar los fraudes electorales en las elecciones primarias y que estos vicios no se arrastren a los comicios generales. JS