Diputada Ligia Ramos renuncia de la comisión de energía por opacidad en aprobación de adendas

Tegucigalpa – La diputada Ligia Ramos anunció su renuncia de la comisión de Energía del Congreso Nacional ante la opacidad de las 18 adendas aprobadas la madrugada del martes de esta semana.

– El presidente del CN irrespetó el acuerdo que había sobre las adendas, dijo Ramos.

La congresista criticó que las adendas se hayan aprobado con 56 votos, 17 votos en contra y 19 abstenciones, en la extraña sesión de madrugada en la que muchos parlamentarios de oposición desaparecieron por arte de magia.

Ramos enfatizó que no arriesgará su ética y prestigio, y por eso mejor prefiere dar un paso al costado de la comisión de energía.

“No voy a dejar que sigan instrumentalizando el trabajo y que sigan irrespetando lo que estamos haciendo en la comisión. He sido muy cuidadosa en el trabajo de esta comisión, mi prestigio y mi credibilidad está en juego y no permitiré que se me irrespete, pido disculpas públicas al pueblo hondureño”, manifestó.

La congresista del PSH no estuvo presente en el madrugón donde se aprobaron las adendas por un problema familiar.

El vicepresidente del CN, Hugo Noé Pino se comprometió a que cada una de las adendas se discutiera individualmente, pero eso no ocurrió la madrugada del martes, donde además se aprobó el Presupuesto General 2025.

Ante ese compromiso de Noé Pino, la diputada Ramos señaló que éste le informó que fue una decisión del presidente del Legislativo, Luis Redondo.

El anuncio lo hizo a través de una conferencia de prensa en las que estuvieron sus compañeros de la bancada del Partido Salvador de Honduras: Fátima Mena, Carlos Umaña, José Manuel Matheu, así como el dirigente Henry Osorto Canales. JS