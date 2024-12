Diputada Espinoza arremete contra contrato Brassavola y exige transparencia en aprobación de adendas energéticas

Tegucigalpa – En el marco de la discusión en el Congreso Nacional sobre las adendas energéticas, la diputada Maribel Espinoza, del Partido Liberal, afirmó que está lista para votar sobre estos acuerdos, pero dejó claro que no apoyará el contrato relacionado con la empresa Brassavola.

Según Espinoza, este contrato “nació con corrupción” y aseguró que cuenta con pruebas que respaldan su postura.

“Después de una revisión de todas las adendas, estamos preparados para votar en el Congreso sobre las mismas. Sin embargo, en el caso específico del contrato de Brassavola, no voy a votar porque este contrato nació con corrupción. Tenemos las pruebas y, por tanto, no vamos a respaldarlo”, declaró la legisladora.

Espinoza también reveló que se está introduciendo un nuevo contrato que será sometido a votación por primera vez, lo que podría marcar una decisión clave para el sector energético del país. No obstante, lamentó que la aprobación de las adendas se haya retrasado, lo que, según ella, ha afectado la seguridad jurídica y el desarrollo económico de Honduras.

“No va a haber seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica, no habrá desarrollo del país. Estas adendas debieron haberse aprobado hace mucho tiempo. Además, dejen de esconder las cifras: tenemos el costo energético más alto de la región centroamericana, y no son los tales 11 centavos de lempira que aseguran”, sentenció Espinoza.

En relación con Brassavola, la diputada aseguró que la empresa continuará prestando el servicio a pesar de que no se apruebe el contrato, debido a arreglos preexistentes, señalando que el déficit energético que enfrenta el país es producto de la corrupción.

“En un país de leyes, eso es delito, pero en un potrero como el que quiere Mel (Manuel Zelaya Rosales), no pasa nada”, criticó Espinoza, aludiendo directamente al expresidente y actual asesor presidencial.

Por último, hizo un llamado urgente a las bancadas opositoras para analizar la situación, ya que este día se espera que las adendas sean aprobadas en el Congreso. LB