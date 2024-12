Diputada Crivelli: Ojalá que el ingeniero Nasralla pida disculpas a los liberales que ha ofendido

Tegucigalpa – Para la diputada del Partido Liberal, Kathia Crivelli, si el ingeniero Salvador Nasralla se va a acercar a ese partido político, ojalá se retracte y pida disculpas a los liberales que ha ofendido.

Si bien, Crivelli dijo que Nasralla es bienvenido al Partido Liberal, lo considera como alguien hiriente incluso con personas que nunca les ha hecho daño. “Hay personas que lo que él dijo en el pasado, no lo son”, afirmó la parlamentaria.

Además, indicó que “ojala que en camino no vaya a decir que ya no quiere estar acá y que después no vaya a empezar a decir lo que siempre nos ha dicho, que somos corruptos, que somos narcos, que somos lavanderos, o sea que venga con un plan realmente diferente, un plan que no venga a tachar ni a denigrar a las personas”.

Crivelli destacó que el Partido Liberal cuenta con lo que el ex designado presidencial no ha logrado en su Partido Salvador de Honduras (PSH), que es tener representantes en las mesas electorales. VC