Diputada Beatriz Valle dice que está a favor de una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras

Tegucigalpa – Beatriz Valle diputada que llegó al Congreso Nacional (CN) por el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), dijo este miércoles que si está de acuerdo con la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Honduras.

Sin embargo, la parlamentaria -expulsada del partido Libre-, consideró en declaraciones a Radio América que la misma debe ser consultada con el pueblo, ya que no sería recomendable que la Constituyente sea orquestada o dirigida desde el Poder Ejecutivo.

Añadió que el partido Libre debe enfocar sus esfuerzos en cumplir las promesas hechas al pueblo y sostiene que la junta directiva del Congreso Nacional, que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), sigue siendo ilegal porque no fue electa en debida forma.

“Seguirá siendo un Congreso ilegal, hasta que sea legalizado, mantengo esa postura porque Luis Redondo, no tiene los 65 votos que se ocupan, eso es fácil de demostrarlo ante la Corte Suprema de Justicia y ante cualquier órgano”, señaló.

La diputada independiente se refirió además a la aprobación de la Amnistía Política para Presos y Perseguidos Políticos, dijo estar de acuerdo con el decreto pero para beneficiar a corruptos “yo fui funcionaria del Poder Ciudadano y yo no necesito ampararme a una amnistía”, subrayó.

Finalizó diciendo que el decreto es ofensivo para la población y que el mismo no debió utilizarse en el sentido que se utilizó, es una amnistía política y no es mala, pero hay que saber que la política no indica que tiene que beneficiar actos de corrupción.

Cabe recordar que sectores, empresariales, políticos y de la oposición aseguran que Libertad y Refundación, intenta realizar una Constituyente, sin embargo, desde el gobierno mantienen que no hay ambiente ni condiciones para realizar un proyecto de esa naturaleza en Honduras. JP