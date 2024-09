“Dios está haciendo un milagro en mi vida, no sé si volveré a jugar, pero estoy feliz”: Albert Elis

San Pedro Sula – El delantero hondureño Albert Elis confesó este martes que no sabe si volverá a jugar, pero agradeció a Dios por hacer un milagro en su vida.

“Dios está haciendo un milagro en mi vida, al tenerme aquí ya es un milagro, estoy agradecido, dejo todo en manos de Dios, estoy feliz de poder caminar, de poder ver, que sea lo que él quiera”, dijo Elis tras presentar las nuevas camisas de su club Panteras FC.

Elis sufrió en febrero del presente año un aparatoso accidente en un juego de su club Girondins de Burdeos por la Ligue 2 de Francia ante el Guingamp.

El delantero estuvo en un coma inducido y poco a poco ha venido mejorando.

“Ya me dieron el alta médica, estamos muy bien… que sea lo que Dios quiera, de mi parte claro que quiero volver a jugar al fútbol, como dije, me he recuperado de milagro, seguramente muchas cosas buenas vienen para mi vida”, manifestó.

Agregó que “no sé si voy a volver a jugar, pero seré feliz si ellos (Panteras FC) juegan por mí. Tal vez para los doctores no debería estar aquí hablando frente a ustedes, pero Dios me ha dado otra oportunidad”.

Dijo estar alegrede la alianza con la marca Nike, y espera seguir ayudando a los jóvenes de Honduras que tanto lo necesitan. “Estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera para poder cumplir el sueño a los muchachos”.

“Mi sueño es poder tener todas las categorías en Panteras FC, desde la Sub 12 en adelante, iremos paso a paso porque como saben tenemos un año, pero dejamos todo en las manos de Dios”.

Asimismo, dijo estar muy feliz por los muchachos porque en el primer año llegaron bastante lejos, nadie lo esperaba, estoy muy feliz por ellos, están trabajando para cumplir sus sueños”. IR