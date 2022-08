Diálogo sincero entre sector público y privado en tema de exoneraciones, sugiere CCIC

Tegucigalpa– Para determinar cuáles son las exoneraciones que cumplen con la función para la que fueron creadas, debe haber un diálogo sincero entre el sector privado y público, dijo este miércoles el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facusse.

-Dejar por un lado al sector privado en esta discusión sería un error, dijo Facusse

– Sector privado está comprometido en apoyar la gestión para que este gobierno tenga éxito.

Amplio que se deben definir los criterios en base a los cuales se deben de dar estás exoneraciones, para proteger aquellas que sí contribuyen en el desarrollo económico del país, y eliminar aquellas que realmente no traen ninguna contribución a Honduras.

“Yo creo que aquí lo que debe de imperar es un diálogo prudente y sincero, para poder estimular aquellas áreas donde existen oportunidades todavía de inversión y desarrollo y suspender aquellas exoneraciones que realmente no traen beneficios para nuestro país”, reiteró el empresario.

De igual forma, remarcó que el sector privado tanto el Cohep como la CCIC, siempre ha estaba a favor de revisar las exoneraciones, “nunca hemos estado en contra en eso”.

El presidente de la CCIC, insistió en que es muy importante el acompañamiento del sector privado y un diálogo para platicar, cuáles son los cambios que deben de hacerse para que desde la parte del sector público se puedan evaluar todas las variables que impactan las exoneraciones, “yo creo que dejar por un lado al sector privado en esta discusión sería un error”, remarcó.

A renglón seguido, recalcó “espero que no sea así, yo esperaría que tomen en cuenta el sector privado, para hacer la evaluación y el estudio de estas exoneraciones para el bienestar de Honduras, yo creo que no sería el mejor resultado si no se hace de forma conjunta, si se imponen, si existe un diálogo con el sector privado, vamos a tener los mejores resultados”.

Por otra parte, Facusse, considero muy positivo que el gobierno haya compartido los informes del Fondo Monetario Internacional, acerca de las exoneraciones, ya que esos informes anteriormente no se compartían con los distintos sectores de la sociedad.

Ahora estos podrán ser evaluados y debatidos y se podrán generar propuestas positivas para el país, en ese aspecto dijo que el sector privado está bastante complacido de que esos informes sean públicos y puedan ser objeto de estudio de parte de todos los sectores.

Finalmente, el dirigente de la CCIC, recordó que el sector privado está comprometido en apoyar la gestión para que este gobierno tenga éxito.

“Somos deseosos de que este gobierno tenga éxito, vamos a apoyar para que todas las decisiones sean en pro del país, pensar que nuestros objetivos son distintos es un error, hay que aclarar que todos estamos empujando en la misma dirección para sacar adelante a Honduras”, puntualizó. LB