Despiden a periodista Larice como jefe de comunicaciones del IP

Tegucigalpa – El periodista Nelyi Larice fue destituido de su cargo como jefe de comunicaciones del Instituto de la Propiedad (IP), informó el propio comunicador.

Larice explicó que él estaba bajo un convenio de cooperación interinstitucional en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), pero que decidió reincorporarse al Instituto de la Propiedad (IP), “para ayudar a calmar las tensiones y persecución política por la candidatura de Jorge Cálix».

El comunicador ha apoyado abiertamente a Cálix, incluso participó como candidato a diputado por Francisco Morazán por el Partido Libertad y Refundación (Libre).

“El presidente de la Junta Interventora, Edras Gutiérrez en compañía de la abogada Jennifer Flores, me humilló frente a mis compañeros, gritándome ´que yo no sabía nada porque no trabajaba ahí´, a lo que yo intenté explicar del convenio y el siguió cuestionando de manera grosera mi cooperación en Copeco», contó Larice.

El periodista detalló que «minutos más tarde y en horario no laboral, fui notificado de mi despido, sin justificación alguna».

“Ante esto nos enfrentamos, soberbios líderes, personas sin conciencia ni compromiso por los derechos laborales, HOY LA VÍCTIMA FUI YO”, expresó mediante sus redes sociales. VC