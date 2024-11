‘Desobediente María’, la obra «mestiza» que pone a conversar pasado y presente

Madrid – ‘Desobediente María’, la obra teatral de la uruguaya Marianella Morena basada en la vida de la líder comunera española María Pacheco (1496-1531), la ‘leona de Castilla’, llega a los escenarios como una obra «mestiza» que pone en diálogo el pasado y el presente.

Morena, en una entrevista con EFE, recuerda que cuando conoció la historia de María Pacheco -una líder de las guerras comuneras del siglo XVI contra el rey Carlos I- y comenzó a investigarla sintió una cierta similitud con las vivencias que pueden tener las mujeres de hoy en día.

«Me puedo sentar a conversar con ella [con María Pacheco] para hablar de cosas que todavía suceden», sostiene la escritora, que reconoce que en la obra no hace una reconstrucción histórica del personaje. «No van a encontrarse con María Pacheco de 1500», advierte.

‘Desobediente María’, que se estrena este 1 de noviembre en Madrid, cuenta la historia de tres hermanas que trabajan en un taller de costura que comienzan a tener apariciones de María Pacheco. El rumor se instala en la comunidad y se burlan de ellas. Sin embargo, más tarde, deciden confiar en lo que ven y representar a Pacheco a través de la música y la ficción.

Si bien el feminismo está presente en esta pieza teatral, Morena no lo menciona específicamente porque «estamos viviendo un saqueo del lenguaje» en el que «personas muy influyentes, políticos, toman conceptos y los destruyen, los saquean», apunta.

Morena asegura que pretende que los espectadores lleguen al feminismo «por lo que cuento» y no por colocar el concepto a priori y subraya que el teatro tiene una particularidad «casi única en este momento», que es «generar conversación colectiva entre diversidades, entre personas que no tenemos nada que ver y es un ámbito de tolerancia y pacífico».

La directora, que ya ha dirigido obras protagonizadas por mujeres, como la actriz Trinidad Guevara (1798-1873), la escritora Delmira Agustini (1886-1914) y la maestra desaparecida durante la última dictadura uruguaya Elena Quinteros, admite que con María Pacheco «tenía mucha distancia».

En esta ocasión, «el foco está en la conversación del pasado con el presente» entre dos mujeres de dos continentes, que hablan un mismo idioma pero que tienen diferentes acentos.

Autora de 18 textos dramáticos que se han presentado en distintos escenarios del mundo y que se formó en Uruguay, Argentina, Francia y Polonia, Morena se refiere al «mestizaje» que se genera con la distancia histórica, geográfica y política que la separa de María Pacheco y que permite «tener otros puntos de vista, amplificar la mirada».

«Ese mestizaje a mí me interesa porque me amplía políticamente la cabeza con respecto a eso. No estoy en un mismo contexto», puntualiza.

El «mestizaje» llega también a las protagonista de la obra: una actriz uruguaya, Lucía Trentini, y dos españolas.

Para Trentini, «el mestizaje también está en el lenguaje de la pieza, que mezcla el texto teatral puro y duro, la poesía, la música». EFE