Designado presidencial dice que la CICIH no vendrá a Honduras

Tegucigalpa – Salvador Nasralla, designado presidencial se refirió al tema de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Honduras (CICIH) y asegura que el mecanismo no vendrá.

“Que no les quepa duda, la CICIH no se va a instalar, no vendrá”, inició diciendo el funcionario y añade que se debe a que el Congreso Nacional no lo permitirá porque no hace reformas al Consejo Nacional Electoral (CNE) que es dominado por tres partidos tradicionales.

Según Nasralla, el hecho de que tres partidos políticos conformen el órgano electoral, comprende una rutina que debe sucederse entre sí, ya que el tráfico de drogas tiene que continuar en Honduras.

“El tráfico de drogas es una sucesión que nunca deja pasar en Honduras”, externó y se le consultó ¿continúa ahora mismo? Y respondió: claro que sí, pregunten si quieren. ¿Con la misma intensidad?: no tengo esa información tendríamos que preguntarle al ministro de Seguridad.

Agregó sobre la alianza con Libertad y Refundación, que quien la está terminando es Manuel Zelaya Rosales, asesor de la presidencia, porque es en realidad él quien gobierna “incluso cuando firmamos el acuerdo, él fue quien hizo todo; Xiomara solo llegó a firmar”, reveló.

También fue consultado si se lanzará como candidato presidencial para las próximas elecciones y dijo que no lo sabe “porque no sé los planes que tengan conmigo, no sé si me van desaparecer, tampoco sé qué pasará conmigo, si voy a estar con vida, no sé lo que va a pasar”, concluyó. JP